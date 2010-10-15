Оценка гражданами ситуации в Украине ухудшается (опрос)

48,2% опрошенных жителей Украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Согласно исследованию, еще в августе 2010 года уровень оптимизма граждан относительно развития событий в Украине значительно снизился по сравнению с первой половиной 2010 года, и в октябре эта оценка осталась практически неизменной: лишь 28% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 48,2% - что в неправильном.

Что касается уровня поддержки отдельных политиков, то по сравнению с августом наблюдалась тенденция снижения доли тех, кто полностью поддерживает действия руководителей высших органов государственной власти, но увеличилась доля тех, кто поддерживает «отдельные действия» этих политиков. Если же сравнивать уровень поддержки этих политиков с маем, то он существенно снизился, отмечают в Центре Разумкова.

При этом уровень поддержки Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО на протяжении последних месяцев был стабильно низким. В октябре по сравнению с августом незначительно увеличилась доля тех, кто поддерживает отдельные действия Арсения ЯЦЕНЮКА.

Оценка гражданами изменения ситуации в Украине после президентских выборов имеет негативную динамику. После мая наблюдается тенденция снижения доли тех, кто считает, что ситуация улучшилась (с 37,5% в мае до 19% в октябре) и растет доля тех, кто придерживается мнения, что ситуация ухудшилась (соответственно 13,5% и 37,1%).

Изменились также оценки гражданами мотивации деятельности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Если в мае граждане Украины чаще склонны были считать, что действия Президента направлены на защиту общенациональных интересов, то в августе и в октябре – что они, прежде всего, направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

После мая снижалась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оправдали его надежды (с 24,8% в мае до 10,1% в октябре), тех, кто дал ответ, что власть оказалась лучше, чем он ожидал (соответственно 7,1% и 4,7%), а также тех, кто придерживается мнения, что еще рано давать оценку действиям власти (соответственно 39,9% и 30,5%). Увеличилась доля тех, кто считает, что новая власть не оправдала их надежд (соответственно 6% и 19,2%), а также тех, кто ответил «я от новой власти ничего хорошего не ожидал, так и произошло» (соответственно 12,7% и 19,2%) и «я от новой власти ничего хорошего не ожидал, но она оказалась еще хуже, чем я думал» (соответственно 5,3% и 12,9%).

Продолжает снижаться число граждан, которые считают, что нынешняя власть лучше прежней. Если в мае такого мнения придерживались половина (49,2%) респондентов, то в октябре доля таких сократилась до 30,7%. При этом относительное большинство (44,7%) считает, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от прежней (в мае таких было лишь 24,9%). Также увеличилась доля тех, кто считает, что нынешняя власть хуже, чем прежняя (с 12% до 17%).

Исследование проводилось с 30 сентября по 5 октября. Были опрошены 2007 респондентов в возрасте свыше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 129 населенных пунктах (75 городских и 54 сельских населенных пунктах). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.