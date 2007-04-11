По Киеву колесит баба Параска на черном ”Джипе” (фото)

И развлекает публику, высунувшись из люка

Киевскими улицами разъезжает баба Параска на черном джипе. Как передает, ЛигаБизнесИнформ баба Параска ездит, высунувшись из люка, и скандирует: "зРаду геть!" Машина украшена флагами Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Появление известной активистки Королюк на улицах Киева вызывало большое оживление среди прохожих. Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

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