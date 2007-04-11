По Киеву колесит баба Параска на черном ”Джипе” (фото)
14:29, 11 апреля 2007Общество
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И развлекает публику, высунувшись из люка
Киевскими улицами разъезжает баба Параска на черном джипе.
|Пламенной революционерке бабе Параске выдали ”Джип”. Фото УНИАН
|Высунувшись из люка, новоиспеченный член Нашей Украины скандирует ”зРаду геть!”. Фото УНИАН
|Похоже, ”символ помаранчевой революции” неплохо освоилась со своей новой ролью ”живого талисмана” оппозиционных партий. Фото УНИАН
Как передает, ЛигаБизнесИнформ баба Параска ездит, высунувшись из люка, и скандирует: "зРаду геть!" Машина украшена флагами Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Появление известной активистки Королюк на улицах Киева вызывало большое оживление среди прохожих.
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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