По Киеву колесит баба Параска на черном ”Джипе” (фото)

14:29, 11 апреля 2007
Общество
18362 0

И развлекает публику, высунувшись из люка

Киевскими улицами разъезжает баба Параска на черном джипе.

Пламенной революционерке бабе Параске выдали ”Джип”. Фото УНИАН

Высунувшись из люка, новоиспеченный член Нашей Украины скандирует ”зРаду геть!”. Фото УНИАН

Похоже, ”символ помаранчевой революции” неплохо освоилась со своей новой ролью ”живого талисмана” оппозиционных партий. Фото УНИАН

Как передает, ЛигаБизнесИнформ баба Параска ездит, высунувшись из люка, и скандирует: "зРаду геть!" Машина украшена флагами Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Появление известной активистки Королюк на улицах Киева вызывало большое оживление среди прохожих.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter