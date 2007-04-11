Россияне скромно вмешиваются во внутренние дела Украины

Заместитель председателя комиссии по межпарламентскому сотрудничеству общественного совета России Сергей МАРКОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится под давлением радикальных политиков, в частности Виктора БАЛОГИ и Романа БЕССМЕРТНОГО.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время пребывания российской делегации в Верховной Раде, передает корреспондент УНИАН. «Видно, что Президент Украины колеблется, и он находится под воздействием радикалов, насколько я понимаю, БАЛОГИ и БЕССМЕРТНОГО», - сказал С.МАРКОВ.

Он отметил, что парламент Российской Федерации будет призывать Президента Украины не слушать экстремистов и не радикализировать ситуацию в Украине. Объясняя цель своего визита в Украину, С.МАРКОВ отметил, что в нашем государстве нарушаются права человека и поэтому защита прав человека не только внутреннее дело Украины».

Он также отметил, что поскольку украинские политики толкают граждан на противостояние, то все соседние государства должны помочь избежать этого. «Россия и ЕС заинтересованы в том, чтобы украинские политики нашли компромисс. И мы скромно пытаемся помочь братскому украинскому народу», - сказал он.