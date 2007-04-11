Россияне скромно вмешиваются во внутренние дела Украины
Марков увидел давление на Президента
Заместитель председателя комиссии по межпарламентскому сотрудничеству общественного совета России Сергей МАРКОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится под давлением радикальных политиков, в частности Виктора БАЛОГИ и Романа БЕССМЕРТНОГО.
Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время пребывания российской делегации в Верховной Раде, передает корреспондент УНИАН. «Видно, что Президент Украины колеблется, и он находится под воздействием радикалов, насколько я понимаю, БАЛОГИ и БЕССМЕРТНОГО», - сказал С.МАРКОВ.
Он отметил, что парламент Российской Федерации будет призывать Президента Украины не слушать экстремистов и не радикализировать ситуацию в Украине. Объясняя цель своего визита в Украину, С.МАРКОВ отметил, что в нашем государстве нарушаются права человека и поэтому защита прав человека не только внутреннее дело Украины».
Он также отметил, что поскольку украинские политики толкают граждан на противостояние, то все соседние государства должны помочь избежать этого. «Россия и ЕС заинтересованы в том, чтобы украинские политики нашли компромисс. И мы скромно пытаемся помочь братскому украинскому народу», - сказал он.