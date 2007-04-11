Конституционный Суд взялся... за политреформу

Коллегия судей Конституционного суда изучает представление 102 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года (№ 2222-ІV) и Закона Украины "О внесении изменения в раздел ІV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" от 4 августа 2006 года № 79-V.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте КС.

Как сообщалось, в соответствии с регламентом КС, коллегия судей рассматривает вопрос об открытии производства по делам по конституционным обращениям.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что с соответствующим представлением в КС обратились представители Блока Юлии Тимошенко и “Нашей Украины”.