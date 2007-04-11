Возле КС встретились сторонники коалиции и Нашей Украины

«Наша Украина» обратилась к Президенту Украины, Службе безопасности и Генеральной прокуратуре с просьбой расследовать заявления пяти судей Конституционного Суда о давлении, оказываемом на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле Конституционного Суда Украины заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мы обратились к Президенту, СБУ, Генпрокуратуре с тем, чтобы они расследовали заявления судей Конституционного Суда о давлении, которое оказывается на них».

При этом он заметил: «Мы хотели бы обратить внимание на то, что КСУ, по инициативе правящей коалиции, становится политизирующей структурой, и заявления этих судей о том, что оказывается на них давление, являются непосредственной причиной того, что мы убеждены в необходимости обращения значительного общественного внимания на то, чтобы КСУ вышел из политического давления».

В то же время, В.КИРИЛЕНКО заметил, что в «Нашей Украине» убеждены, что ответственность за давление на КСУ должны нести лица, не выполняющие Указ Президента о роспуске парламента.

Отвечая на вопросы журналистов, которые, в частности, касались срока внеочередных выборов, В.КИРИЛЕНКО отметил, что возглавляемая им политическая сила уже вошла в избирательный процесс. При этом он выразил убеждение, что выборы состоятся 27 мая.

В то же время он заметил, что если партии, которые составляют коалицию, сейчас не хотят начать свою предвыборную кампанию, это их дело, «но мы будем принимать участие в выборах».

В.КИРИЛЕНКО вместе с тем еще раз выразил свое убеждение относительно того, что Указ Президента о роспуске парламента был единственно возможным инструментом для разрешения политического кризиса.

После завершения своего разговора с журналистами, В.КИРИЛЕНКО во главе почти 1,5 тыс. колонны сторонников «Нашей Украины» прошел мимо здания КСУ и колонна опять направилась к Европейской площади, откуда был начат пеший марш в рамках акции “Честный суд – честные выборы”.

Следует заметить, что колонна сторонников “Нашей Украины” проходила рядом со сторонниками коалиции, которые в количестве около 300 человек пикетируют КСУ. Обе колонны были отделены друг от от друга шеренгами сотрудников милиции. Сторонники обеих политических сил (“Нашей Украины” и Партии регионов - УНИАН) встречали друг друга возгласами в поддержку своих лидеров.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил, грубого давления, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

Во вторник, 17 апреля, Конституционный Суд начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264.