Харьковские депутаты снова готовят Авакову ”черную метку”

Депутаты Харьковского облсовета на следующей сессии планируют заслушать отчет председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА и рассмотреть вопрос о вынесении ему недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято вчера на внеочередной сессии областного совета.

Предложение о заслушивании отчета губернатора было внесено фракцией «Слобожанский выбор».

В частности, на следующей, XIV сессии А.АВАКОВ должен проинформировать депутатов о выполнении программ социально-экономического и культурного развития Харьковской области в 2006 году, выполнении областного бюджета и делегированных областной госадминистрации полномочий.

Сразу, согласно постановлению, депутаты заслушают вопрос о недоверии губернатору.

Комментируя решение сессии, председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН выразил уверенность, что, как и год назад, депутаты проголосуют за недоверие А.АВАКОВУ.

«Не было никакого политического подтекста в том решении, которое депутаты принимали 3 июня 2006 года, я еще раз подчеркиваю. Я хочу, чтобы, давая оценку то ли деятельности губернатора, то ли деятельности других должностных лиц, нами меньше всего управляла политическая составляющая», - сказал В.САЛЫГИН и спрогнозировал, что «депутаты подтвердят свое решение».

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 г., заслушав отчет А.АВАКОВА, депутаты проголосовали за выражение недоверия губернатору. Это решение А.АВАКОВ обжаловал в суде, считая, что тайное голосование прошло с большими нарушениями. После ряда судебных решений на минувшей неделе Верховный суд Украины вынес окончательное решение о легитимности пребывания А.АВАКОВА в должности губернатора.