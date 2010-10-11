Еще одного моряка с затонувшего сегодня судна нашли мертвым

Один моряк затонувшего у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще двоих продолжаются.

«К сожалению, один моряк найден мертвым, судьба еще двоих пока неизвестна», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.

По его данным, получено разрешение на вылет вертолета для поиска с воздуха пропавших в море моряков.

Гражданство погибшего моряка уточняется.

Как сообщал УНИАН, сухогруз, на борту которого находились 10 россиян и двое украинцев, затонул в территориальных водах Украины сегодня рано утром. Спасены 8 россиян и один украинец. Судно «Василий» перевозило около 3 тыс. тонн металлолома. Оно шло из Одессы в Грузию под флагом Монголии.