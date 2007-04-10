Погода до конца недели

Завтра ночью в Украине ожидается небольшой дождь, в юго-западной части умеренный; днем без существенных осадков, только в западных, восточных областях, Крыму и Приазовье небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

12-13 апреля - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточных, 12 апреля и в северных областях, а 13 апреля и в Крыму и Приазовье небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в северных и восточных областях 7-12°.

14-15 апреля - на Левобережье местами небольшой дождь, местами мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 7-13° тепла, в западных областях и в Одесской области до 16°.

16-19 апреля погода существенно не изменится. Лишь в конце периода в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5°.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°; по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

12-13 апреля - облачно с прояснениями. 12 апреля небольшой дождь, 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

14-15 апреля - без существенных осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.