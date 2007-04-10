Уволенный бухгалтер расстрелял сослуживцев

Американец, уволенный неделю назад из бухгалтерской фирмы в городе Троя, штат Мичиган, в понедельник пришел в офис компании и открыл огонь по бывшим сослуживцам, убив двоих и тяжело ранив еще одного.

Как сообщает AFP, несмотря на то, что за последние дни шифр кодового замка на входе был изменен, 38-летний Энтони Лакаламита (Anthony Lacalamita) смог проникнуть в помещение фирмы Gordon Advisors с помповым ружьем в руках, после чего направился прямиком к трем сотрудникам - женщине и двум мужчинам - и произвел по ним несколько выстрелов. 63-летняя Мэдлин Кафури (Madeline Kafoury) от полученных ран умерла по пути в больницу, мужчины 47 и 48 лет, чьи имена не сообщаются, были госпитализированы в критическом состоянии, один из них позже скончался.

Среди работников офисного здания, в котором помимо Gordon Advisors расположено несколько адвокатских контор, после выстрелов началась паника - часть из них забаррикадировалась в своих комнатах, другие спешно выбежали на улицу. Злоумышленник же покинул здание и на своем автомобиле попытался скрыться от полицейских по федеральной автостраде, развивая при этом скорость почти до 200 километров в час. Спустя примерно 15 минут Лакаламита решил добровольно сдаться властям.

"Видимо, он понял, что если бы не сдался, то мы бы его застрелили", - цитирует AP помощника шерифа округа Дженеси (Genesee County) Джеймса Гейджа (James Gage).

В машине подозреваемого сотрудники полиции обнаружили помповое ружье 12 калибра с тремя патронами к нему. Лакаламита в ходе задержания молчал и выглядел, по словам полицейских, "чрезвычайно подавленным".

Город Троя, в котором развернулись драматические события, расположен в 25 километрах к северу от Детройта. На сайте Gordon Advisors размещено сообщение о том, что в связи с гибелью Мэдлин Кафури офисы компании будут закрыты 10 апреля.

Лента.ру