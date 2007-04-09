Крымская Наша Украина увидела агонию системы власти

Начальник избирательного штаба "Нашей Украины" в Автономной Республике Крым, народный депутат Владимир ШКЛЯР называет политической агонией с использованием рейдерских схем решение Феодосийского городского суда, запрещающего проведение досрочных выборов парламента Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Крымской республиканской организации НСНУ.

"В Крыму есть несколько судей, чьи имена хорошо известны прокуратуре, после того, как они засветились в таких громких делах, как, например, по Никопольскому ферросплавному заводу, - сказал В.ШКЛЯР, - И если уже такие схемы задействуют, чтобы любой ценой не допустить досрочных выборов, иначе как агонией системы власти это не назовешь".

Как подчеркнул В.ШКЛЯР, понятно, что оценивать законность Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента и назначении досрочных выборов может только Конституционный суд Украины, а не местные суды.

"Эта сфера права лежит вне компетенции местных судов, - отмечает лидер избирательного штаба "Нашей Украины" в Крыму, - Но сам факт появления решения Феодосийского суда только еще раз показывает, насколько коррумпирована судебная система в Украине, и ее реформирование становится вопросом национальной безопасности страны".

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Феодосийский городской суд вынес решение, в обеспечение которого было запрещено Кабинету Министров Украины, Госказначейству, ЦИК и другим органам исполнительной власти выполнять указ Президента о роспуске Верховной Рады.

Соответствующее решение было принято по иску гражданина Георгия ДАВИДОВА о признании незаконной бездеятельности пяти парламентских фракций в вопросе инициирования импичмента Президента.

Представители БЮТ обжаловали это постановление, и 7 апреля Феодосийский городской суд отказал истцу Г.ДАВИДОВУ в открытии производства по этому делу, поскольку это дело неподсудно административному суду, и отменил все меры обеспечения административного иска.