Войска готовятся уже на вторник - четверг?

Народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) заявляет о наличии информации о возможности применения во вторник-четверг внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, есть информация о фактах «незаконных приказов, которые отдаются, в частности военнослужащим внутренних войск, относительно их подготовки на вторник, среду, четверг для возможного применения их силы».

При этом он отказался назвать фамилии людей, которые об этом говорят, сославшись на то, что “они могут быть уволены и им может грозить опасность”.