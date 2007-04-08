Наркомафия оставляет трупы казненных каждые 24 часа

Президент Мексики публично признал, что получает послания от наркомафии, содержащие угрозы расправы над ним и его семьей.

С аналогичным заявлением выступил губернатор штата Табаско, который после недавнего покушения на директора службы безопасности штата был вынужден увеличить личную охрану на 70 человек.

Посольство США в Мексике распространило коммюнике, в котором настоятельно рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в северные и северо-западные штаты страны и проявлять особую осторожность в районах, "где в последние недели отмечен резкий рост насилия и тяжких преступлений".

"Столкнувшись с начатым кабинетом президента Фелипе Кальдерона широкомасштабным наступлением на организованную преступность, мексиканские наркокартели перешли к тактике психологического террора", - сообщил РИА Новости высокопоставленный офицер одной из мексиканских спецслужб.

"В операциях против организованной преступности задействовано свыше 20 тысяч солдат и морских пехотинцев, несколько тысяч бойцов специальных подразделений полиции и служб безопасности, около сотни самолетов и вертолетов, десятки патрульных и сторожевых судов флота. Мы стремимся перекрыть маршруты доставки наркотиков, разрушить производственную и финансовую структуру наркомафии. Это и есть наша стратегическая задача, вытекающая из реальных оценок мощи, международных связей и организационных способностей мафиозных структур. Если называть вещи своими именами, то речь идет о войне, начатой государством против преступности. И в данном случае, слово "война" не содержит ни метафор, ни преувеличений. А террор - единственное эффективное оружие любых подрывных сил в борьбе с государством. Далеко за примерами ходить не нужно - возьмите в качестве иллюстрации, хотя бы, Ирак или то, что происходило совсем недавно в вашей Чечне", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что "на севере Мексики с интервалом в 24 часа обнаруживают трупы казненных со следами пыток и записками на груди, в которых содержатся прямые угрозы в адрес конкретных представителей власти. Такая же картина, совпадающая в мельчайших деталях, повторяется и на юге страны, в знаменитом курортном городе Канкуне".

"За время операции против оргпреступности, то есть с начала этого года, в результате покушений и нападений из засад погибли более 40 полицейских, среди которых не менее 12 офицеров, занимавших достаточно высокие посты", отметил эксперт.

Он высказал уверенность в том, что "в ближайшее время нам следует ожидать роста акций индивидуального террора против полицейских, судей, госчиновников, представителей общественных организаций".

Мексиканский офицер признает, что "психологический террор мафии эффективен". Общественность все громче и настойчивее требует от государства обеспечить безопасность, отсутствие которой негативно влияет на все стороны жизни обычного гражданина, создает постоянное чувство неуверенности и страха за жизнь и будущее детей, за собственную жизнь. Ведь перестрелки и сведение счетов, которые устраивают боевики наркогруппировок, происходят, чаще всего, при свете дня, на улицах городов, в торговых центрах. Да что там говорить о простых гражданах, если даже полицейские не всегда способны победить свой страх. Недавно 300 служащих полиции северного штата Синалоа подали прошения об отставке по причине террора наркомафии. По нашим сведениям, подобная ситуация наблюдается и в штате Чиуауа, который граничит с США и где традиционно сильно влияние наркокартелей. Страх - сильнейшее оружие, и недооценивать его нельзя.

РИА "Новости"