Ющенко, Янукович и Мороз поздравили украинцев с Пасхой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ поздравили украинский народ с Пасхой.

«Сердечно приветствую всех с радостным и светлым праздником Воскресенья Христово – самым величественным и почитаемым днем для украинского народа. Он является символом торжества справедливости, победы жизни над смертью, добра над злом, веры над безнадежностью», – сказано в приветствии главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО пожелал гражданам, чтобы праздник сплотил всех “в общем деле построения лучшей судьбы, в единении и согласии ради будущего Украины”.

В своем приветствии премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, размещенном на Правительственном портале, выразил убеждение, что “тот экзамен политическим кризисом, который сдает сегодня наше общество, будет успешно преодолен путем демократии и верховенства права”.

“На этой нашей дороге – от Пасхи к Пасхе – нам будет помогать наше единство, то, что мы были и есть вместе, то, что мы поддерживаем друг друга в каждую минуту, – радостную и тревожную”, - отметил премьер.

В Светлый День Воскресенья Христова В.ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам здоровья, радости и добра.

В свою очередь, председатель Верховной Рады О.МОРОЗ отметил, что сегодня в Украине религия выступает важным фактором образования гражданского общества, его духовности, национальной идентичности украинского народа.

По мнению председателя ВР, “наше будущее в экономическом и духовном взлете, в консолидации общества, его умении жить, исповедуя наибольшие ценности жизни человека, его волеизъявления, любовь к ближнему все, что нам гарантирует Конституция Украины”.

О.МОРОЗ пожелал, чтобы Господь благословил Украину на мирное будущее.