Текст решения РНБО о ситуации в Украине и конституционных правах граждан

РЕШЕНИЕ Об общественно-политической ситуации и неотложных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины

Рассмотрев на своем заседании вопрос об общественно-политической ситуации и неотложных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что после последних парламентских выборов в политической жизни государства постепенно обозначились кризисные тенденции, которые особо обострились в марте-апреле 2007 года.

На протяжении последних восьми месяцев ведущие политические силы оказались не в состоянии достичь согласия по национальным приоритетам. Политический процесс характеризовался сосредоточением парламентской коалиции на борьбе за дополнительные полномочия, попытками осуществить ревизию воли избирателей, выраженной в ходе демократических выборов в марте 2006 года.

В результате игнорирования большинством в Верховной Раде Украины конституционных требований о формировании коалиции депутатских фракций и нагнетания напряженности отдельными субъектами политического процесса, парламентский кризис перерос в политическое противостояние, представляющее потенциальную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности государства.

Исчерпав переговорные возможности, глава государства как гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина был вынужден издать 2 апреля 2007 года Указ № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

С целью обеспечения общественно-политической стабильности в государстве, предотвращение негативного развития событий Совет национальной безопасности и обороны Украины двенадцатью голосами членов Совета, а именно: В. Ющенко, В. Балоги, В. Гайдука, А. Гриценко, С. Кириченко, А. Кихтенко, Н. Маломужа, В. Наливайченко, В. Онопенко, Ю. Рубана, В. Стельмаха, А. Яценюка, решила:

1. Отметить, что:

Указ Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» направлен на разрешение политического кризиса и отвечает интересам национальной безопасности Украины;

акты Верховной Рады Украины, принятые после вступления в силу Указом Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины», в частности Постановления Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 года № 837-V «О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» № 839-V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» № 843-V «Об отмене Постановления Верховной Рады Украины «О досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии» № 844-V «Об отмене Постановления Верховной Рады Украины «О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии», а также постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2007 года № 595 «О неотложных мерах по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля в 2007 г. № 837-V «О предотвращении действий, грозящих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 839-V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины», действие которого остановлено Указом Президента Украины от 3 апреля 2007 года № 265, не влекут правовых последствий.

2. Определить одной из приоритетных задач Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления (в части осуществления делегированных им полномочий органов исполнительной власти) создания условий и содействия проведению 27 мая 2007 года демократических, честных и прозрачных внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

3. Премьер-министру Украины В. Януковичу обеспечить:

решение Кабинетом Министров Украины до 7 апреля 2007 года вопроса о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета 340 млн. гривен на проведение 27 мая 2007 года внеочередных выборов в Верховную Раду Украины (далее – внеочередные выборы);

утверждение до 12 апреля 2007 года по согласованию с Центральной избирательной комиссией порядка использования бюджетных средств на проведение внеочередных выборов;

своевременное принятие решений по вопросам оформления визовых документов официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах, а также по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередных выборов.

4. Первому вице-премьер-министру Украины, Министру финансов Украины Н. Азарову внести до 10 апреля 2007 года изменения в помесячную роспись расходов государственного бюджета на 2007 год, предусмотрев выделение средств Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета в сумме 340 млн. гривен.

5. Первому вице-премьер-министру Украины, Министру финансов Украины Н. Азарову, главе Государственного казначейства Украины С. Харченко обеспечить перечисление до 11 апреля 2007 года средств государственного бюджета на проведение внеочередных выборов.

6. Главе Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок В. Копылову обеспечивать в случае обращения Центральной избирательной комиссии, окружных избирательных комиссий предоставления на протяжении одного рабочего дня выводов относительно применения процедур закупки у одного участника.

7. Главе Центральной избирательной комиссии Я. Давыдовичу обеспечить своевременное принятие необходимых решений по организации подготовки и проведения внеочередных выборов.

8. Председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций обеспечить в соответствии со статьей 119 Конституции Украины выполнения Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

9. В частичное изменение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2006 года «О проведении заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины», введенного в строй Указом Президента Украины от 14 декабря 2006 года № 1075, определить, что следующие заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины проводятся каждую пятницу в 14 часов 30 минут.

10. Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины провести 13 апреля 2007 года.

Заслушать на очередном заседании Советы национальной безопасности и обороны Украины отчеты Премьер-министра Украины В. Януковича, Первого вице-премьер-министра Украины, Министра финансов Украины Н. Азарова, председателя Государственного казначейства Украины С. Харченко, главы Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок В. Копылова и Главы Центральной избирательной комиссии Я. Давыдовича о состоянии выполнения этого решения.

Против этого решения проголосовал Н. Азаров, В. Цушко; во время голосования отсутствовал В. Янукович, воздержался А. Медведько.

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины В. Ющенко Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины В. Гайдук

Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мероприятиях по обеспечению конституционных прав граждан Украины».