Подозреваемые в избиении журналиста отказались в суде от признаний

Комитет защиты украинских журналистов (КЗУЖ) надеется, что суд всесторонне и беспристрастно рассмотрит дело об избиении главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении КЗУЖ.

Как отметили в Комитете защиты украинских журналистов, подозреваемые в покушении на жизнь В.ДЕМЬЯНИВА заявили в ходе судебного заседания 30 сентября в Коломыйском горрайонном суде о том, что показания, данные ими о совершении преступления в отношении В.ДЕМЬЯНИВА, ложные, и что дело о совершении ими преступления сфабриковано милицией на досудебном следствии. Признание в совершении преступления, как отметили подозреваемые, было сделано ими под давлением.

Сам пострадавший в ходе судебного заседания заявил, что не имеет к подозреваемым никаких претензий, поскольку не узнал и не мог узнать их, потому что видел только силуэты преступников, подчеркнули в КЗУЖ.

Кроме того, по данным Комитета, на предварительном слушании для обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела В.ДЕМЬЯНИВ внес ходатайство, чтобы еще дополнительно исследовать дело, потому что считает, что следствие проведено поверхностно и необъективно, тщательным образом не изучен умысел подозреваемых в нападении, недостаточное внимание уделено истинной проверке версий, связанных с журналистской деятельностью.

По словам В.ДЕМЬЯНИВА, поспешность милиции, которая не учла эти обстоятельства, объясняется попыткой успокоить общественное мнение, “назначив” виновников, отметили в КЗУЖ.

Кроме того, по поводу заявления 31 мая начальника УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василия ВАРЦАБЫ о том, что “во время проведения следственных действий потерпевший журналист опознал в задержанном нападавшего”, а также ”установлено, что злоумышленники совершили преступление с корыстной целью, намереваясь завладеть личным имуществом потерпевшего”, В.ДЕМЬЯНИВ обратился с открытым письмом к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ.

В нем В.ДЕМЬЯНИВ, по данным КЗУЖ, в частности, отметил: “Я никогда и никому, в том числе следователям, не утверждал, что опознал нападавших или кого-то из них, поскольку преступление было совершено вечером, неожиданно. Я только видел приблизительные силуэты нападавших, о чем в ходе следственных действий рассказал милиционерам и показал, какого приблизительно телосложения были преступники. Неправды я не свидетельствовал и не буду свидетельствовать, потому что это не только нарушение закона, а тяжкий грех. Так что сказанное В.ВАРЦАБОЙ о том, что я якобы опознал в задержанном нападавшего, не отвечает действительности”.

Также, по словам В.ДЕМЬЯНИВА, для него довольно сомнительно и утверждение В.ВАРЦАБЫ, что злоумышленники совершили преступление с корыстной целью, что якобы речь идет о чистой воды хулиганстве ради банальной наживы - мобильного телефона. “Во-первых, мой мобильный телефон самый обычный, а не цененный... Кроме того, за то время, когда я лежал без сознания, можно было забрать и мобилку, и сумку, и кожаную куртку, но нет... Проломили голову, ногу и продолжали добивать. Они меня хотели убить и, возможно, убили бы, если бы не случайный свидетель и если бы удары в голову пришлись на несколько сантиметров в сторону. Это не мое предположение, это заключение известного в области хирурга Юлиана ХУДЕЦКОГО”, - говорится в письме В.ДЕМЬЯНИВА к А.МОГИЛЁВУ.

Он считает, что сообщение начальника областной милиции имеет признаки фикции, когда ради успокоения общественности желаемое выдают за действительное, а общественное мнение не то что игнорируют, а вводят в заблуждение. “В связи с этим у меня закрадывается подозрение: “не подсовывают” ли милицейские чины мне и обществу “козлов отпущения”, чтобы все списать на так называемую “хулиганку”? Считаю, что покушение на мою жизнь было совершено из-за профессиональной деятельности, из-за принципиальной позиции газеты в отстаивании прав и интересов людей и общества”, - цитирует письмо В.ДЕМЬЯНИВА КЗУЖ.

В связи с этим Комитет защиты украинских журналистов также выразил надежду, что суд накажет как заказчиков, так и исполнителей этого тяжкого преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 марта с.г. двое злоумышленников нанесли В.ДЕМЬЯНИВУ тяжкие телесные повреждения и скрылись с места происшествия после того, как в ситуацию вмешался мужчина, ставший случайным очевидцем преступления. Потерпевший получил черепно-мозговые травмы и перелом ноги, и связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции считают, что это было ограбление.

30 сентября Коломыйский горрайсуд начал слушание по существу дела об избиении В.ДЕМЬЯНИВА. Следующее заседание состоится 21 октября.