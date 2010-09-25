Азаров уверяет, что зимой украинцы голодать не будут

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Харькове.

«На сегодняшний день, по моим оценкам, продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. У нас достаточные запасы зерна», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер акцентировал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, неурожай и подорожание продовольственной пшеницы, правительство делает все возможное, «чтобы стабилизировать ситуацию».

«Сейчас государство создает продовольственные запасы: и Госрезерв, и Аграрный фонд. Такие закупки ведутся, они позволят нам стабилизировать ситуацию прежде всего в осенне-зимний период, весной», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что дефицита продовольственного зерна не будет, поскольку правительство запланировало создать его запас на уровне 3,5 млн. тонн.

«Мы планируем закупить более 2,5 млн. тонн зерна, региональные фонды создадут свои запасы - приблизительно 1 млн. тонн. Поэтому говорить о каком-то дефиците не приходится», - заявил премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, аграрный сектор экономики является приоритетным для правительства, и в ближайшее время у крестьян появятся определенные «стимулы».