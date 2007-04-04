Депутаты Луганского облсовета отклонили идею ”не нагнетать истерику”

Депутаты Луганского областного совета называют роспуск парламента непризнанием выбора народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении луганских депутатов к народу Украины, Президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и политическим партиям и общественным организациям.

“Политические авантюристы – лидеры оппозиции, увидев бесперспективность и правовую необоснованность своих заявлений о нелегитимности Верховной Рады Украины, необходимость проведения внеочередных выборов в парламент Украины, прибегают к разрушительным действиям, которые выходят за пределы Конституционного поля и направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации, создания в стране атмосферы безвластия и произвола. При этом они активно используют в своих целях Президента Украины, сделав его своим заложником, заставив подписать Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, говорится в обращении.

Также луганские депутаты выразили поддержку действиям большинства народных депутатов в Верховной Раде, Кабмину. Кроме того, призвали Президента предпринять все законные меры для обеспечения спокойствия и стабильности в обществе, приостановить действие Указа о роспуске Верховной Рады до принятия решений Конституционным Судом.

В работе сессии принял участие народный депутат Украины, член фракции БЮТ Виталий КУРИЛО. Его выступление депутаты сопровождали криками и топотом, когда он, обращаясь к ним, посоветовал не нагнетать истерику.