Верховная Рада дрогнула и забрала свои слова назад

Верховная Рада Украины по предложению юридического управления парламента отредактировала заявление, которое было принято сегодня утром.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК отметил, что “юридическое управление для того и создано, чтобы перед выходом в свет наши законы и другие акты смотреть на предмет юридичности”.

В отредактированном тексте заявления уже нет обвинений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в должностном преступлении – «попытке государственного переворота». В новопринятом заявлении речь идет о том, что указ “неконституционен” и, что Президент Украины “превысил свои конституционные полномочия”.

В предыдущем тексте заявления отмечалось, что В.ЮЩЕНКО «втягивает в политическую борьбу и избирательную кампанию СБУ, о чем свидетельствуют заявления и.о. председателя СБУ, который должен был бы помнить, что это запрещается его ведомству законом». В новом тексте сказано: “Неприемлемой и такой, которая не основывается на предписаниях Основного Закона Украины, является попытка Президента Украины вовлечь руководителей правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований и глав местных государственных администраций в участие в политическом конфликте. Особенно опасным является «втягивание в политическую борьбу СБУ и ее руководства, о чем свидетельствует публичная оценка и.о. председателя СБУ решений парламента”.

В предыдущем заявлении ВР предупредила всех руководителей органов власти, глав областных и районных госадминистраций, всех государственных служащих, что в парламентско-президентской республике все постановления ВР являются обязательными для выполнения, а невыполнение их «влечет за собой административную и уголовную ответственность». В новом тексте уже обращают внимание “органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц на недопустимость принятия решений или совершения действий, противоречащих Конституции, законам Украины и неотвратимость юридической ответственности за такие решения или действия, ведь никакими президентскими указами или распоряжениями нельзя изменить Конституцию и законы Украины”.

За новый текст заявления проголосовали 249 из 255 зарегистрированных в зале народных депутатов.