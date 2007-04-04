7 апреля 2007 года 14.30 Книга рекордов Украины зафиксирует самый большой свадебный кортеж, состоящий из автомобилей одной марки (одной модели).

Состоится свадьба, во время которой участники клуба автомобилей Chevrolet Aveo (Просто Авео клуб), довольно своеобразно и оригинально решили поздравить молодоженов и своих одноклубников организацией свадебного кортежа, который по праву займет место в Книге рекордов Украины.

По словам администрации клуба, организация проезда по городу огромной колоны автомобилей довольно таки сложное дело. Несмотря на все трудности, киевляне и гости столицы все таки смогут удивиться и полюбоваться этим красивейшим зрелищем.

В сопровождении автомобилей ГАИ, кортеж (около сотни автомобилей) стартует в 13:15 с ул. Бальзака. Маршрут следования – ул.Бальзака (нечетная сторона) – проспект Ватутина – Московский мост – ул. Героев Сталинграда – ул. Электриков – ул. Набережно-Луговая – Набережное шоссе – Мост Патона – Памятник основателям Киева (Лыбидь). Время прибытия 15:00.

Ждем вас в 14:30 на Набережном шоссе ,4 (по направлению к Пешеходному мосту). Интервью молодоженов, участников Авео-кортежа, родственников, друзей, представителей Книги рекордов Украины, а также проезд по маршруту кортежа – гарантируем!

Дополнительная информация:

тел. 80506499928 , Завальная Янина