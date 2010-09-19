Янукович про лес, древесину, мировой рынок и будущие поколения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, направляя усилия на укрепление лесного фонда Украины, его воссоздание и эффективное использование, лесоводы делают весомый вклад в защиту земельных угодий и улучшение состояния окружающей среды, обеспечивают потребности общества в разнообразной лесной продукции.

“В этот день мы чествуем и тех, кто прилагает усилия для рационального использования лесных ресурсов - специалистов лесной и деревообрабатывающей промышленности. Современность ставит перед вами непростые задачи - несмотря на сложную экономическую ситуацию, обеспечить техническое переоснащение отрасли и повысить уровень конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке. Убежден, что работники лесной отрасли будут делать все для того, чтобы лес стал источником благосостояния и экологической безопасности украинцев, украшал нашу родную землю и был сохранен для будущих поколений”, - говорится в приветственном обращении Президента.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам лесного хозяйства крепкого здоровья и вдохновения в работе, мира и благополучия в семьях.