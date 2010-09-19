В Харькове ликвидировали пожар на крыше университета

В субботу в 17.20 на крыше Харьковского национального университета им. В.Каразина в результате нарушения правил пожарной безопасности при ремонте кровли возник пожар, который привел к взрыву газового баллона.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 21.45 17 отделений Государственной пожарной охраны ликвидировали пожар кровли на площади около 400 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Спасено 37 человек и выведено из университета 168.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.