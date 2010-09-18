Азаров: я сторонник снижения налогов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что те, кто сомневается в его желании и планах правительства реально снизить налоги, – ошибаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 17 сентября в эфире телеканала «Интер».

Н.АЗАРОВ напомнил, что он много лет возглавлял Государственную налоговую администрацию, а также занимал должность первого вице-премьера, министра финансов в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. «Кто-то из внимательных наблюдателей вспомнит, что именно я был министром финансов, когда мы снизили налог на прибыль с 30% до 25%? И снизили подоходный налог с 36% до 13%. …Я, как раз, сторонник снижения (налогов – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что правительство берет на себя полную ответственность за подготовку Налогового кодекса и действие документа после его принятия.