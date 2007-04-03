Ющенко: досрочные выборы станут уникальной прививкой от подкупа и шантажа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал председателей областных государственных администраций наработать единую позицию по урегулированию ситуации в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с губернаторами в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО призвал их быть единой командой: «Хотел бы, чтобы мы сформировали единую позицию, единую команду по демократическому выходу из этой ситуации».

Он отметил, что хотел бы, чтобы этот вопрос не воспринимался «как фатальный кризис». «Напротив, если мы хотим утвердить, что мы демократическая страна, то у нас должно хватить политического мужества и политической воли демократическим путем решать эту проблему», - отметил Президент.

Также он отметил, что, кроме уже сказанного нарушения Конституции относительно формирования коалиции, которые делают нелегитимными коалицию и ВР, и что стало причиной роспуска парламента, «эта тема является сердцевиной кризиса».

В.ЮЩЕНКО отметил, что также в парламенте нарушалась и ст. 81 Конституции, которая фактически закрепляет императивный мандат.

Он напомнил, что в соответствии с этой статьей, невхождение народного депутата во фракцию или его выход означают прекращение досрочно его полномочий.

В то же время Президент отметил, что народный депутат, в соответствии с законом о статусе народного депутата, должен руководствоваться Конституцией, этим законом и положением о деятельности фракции. То есть, по его мнению, депутаты, которые пишут заявления о присоединении к большинству, фактически выходят из фракций, по списку которых они избирались в парламент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что есть еще много нюансов, которые необходимо урегулировать в законодательстве, «чтобы не создавать искушения».

Также в ходе выступления Президент отметил, что досрочные выборы станут «уникальной прививкой» от переходов депутатов, от попыток подкупа, шантажа народных избранников.

Встреча с губернаторами началась сразу после встречи с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая длилась почти 5 часов.