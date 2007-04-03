Конституционный суд скажет своё слово через три недели

Конституционный Суд Украины на протяжении 15 рабочих дней определится, будет ли он открывать конституционное производство по делу относительно президентского Указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

По информации пресс-службы, сегодня во второй половине дня в Суд поступило представление от 53 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины пятого созыва.

Сейчас это представление находится в управлении правовой экспертизы КС, куда оно было направлено для предварительного заключения относительно наличия оснований для открытия конституционного производства по делу или отказа в открытии производства, сообщили в пресс-службе.

Согласно регламенту КС, добавили в пресс-службе, это предварительное заключение должно быть сделано на протяжении 15 дней.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции подготовили представление относительно Указа Президента о роспуске Верховной Рады и просили КС безотлагательно, не позже 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.