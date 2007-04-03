Черновецкому одного цирка мало

В Киеве до конца 2011 года построят еще один цирк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, цирк планируется построить в Днепровском районе, и на это, по подсчетам столичной власти, необходимо около 26 млн. грн.

Также, сообщил он, планируется строительство учебно-тренировочного манежа для Киевского государственного колледжа эстрадного и циркового искусства и нового помещения для Киевского театра «Свободная сцена» на Троещине.

По информации Д.БАССА, строительство «Свободной сцены» оценивается в 24 млн. грн., а Колледж эстрадного и циркового искусства - в 15 млн. грн.

«У нас есть много планов в сфере строительства заведений культуры и искусства. В целом ориентировочные объемы финансирования проектирования и капитального строительства составили 88 млн. грн.», - отметил первый заместитель председателя КГГА.

По словам Д.БАССА, в столице должны появиться фоноаудиолазерозаписывающий комплекс Киевской академии искусств, специальное помещение для Публичной библиотеки им. Леси Украинки и Детская музыкальная школа №12. Кроме того, планируется завершить реконструкцию комплекса «Театр на Подоле», достроить незавершенное помещение для Музея истории Киева и соорудить пристройку к Киевскому театру драмы и комедии.

Как сказал Д.БАСС, согласно программе «Столичная культура и искусство. 2006-2010 годы», которую на днях утвердил Киевсовет, столичная власть потратит 339,9 млн. грн. на сохранение национально-культурного наследия и содействие интеграции украинской культуры в европейское и мировое культурное пространство.