Тимошенко призывает своих сторонников не выходить на ”майданы”

Лидер БЮТ Юлия ТМОШЕНКО призывает своих сторонников больше не собираться для проведения массовых акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, не нужно выходить на площади, поскольку в прошлые выходные люди уже выразили свою позицию относительно ныне действующего парламента в Киеве. Именно это, добавила она, в том числе, и стало еще одной из причин для издания Президентом Указа о роспуске парламента.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО назвала «шоу» то, что Партия регионов собирает своих сторонников в Киеве. Единственный позитивный момент, который она видит в этом, это то, что «люди смогут ознакомиться с достопримечательностями Киева».

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, Ю.ТИМОШЕНКО полностью исключила возможность «силового» варианта, на который сегодня намекают представители коалиции. Свою убежденность она, в частности, объяснила тем, что сегодня Президент имел встречу с руководителями силовых структур, и они заверили его, что не будут выполнять никаких незаконных приказов.

Что касается призывов коалиции к возможной дестабилизации, то они, уверена Ю.ТИМОШЕНКО, ставят целью запугать граждан и не дать им возможности проголосовать на досрочных парламентских выборах, в том числе и за Партию регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО также исключила возможность любых столкновений локального характера, в частности, в Киеве.

«Если члены Партии регионов не будут драться между собой, никаких беспорядков не будет», - сказала она.