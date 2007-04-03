Депутаты от коалиции на Майдане снимают напряжение...

Сторонники коалиции, собравшиеся сегодня на Майдане Незалежности в Киеве, будут оставаться там до вынесения Конституционным Судом решения относительно указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Об этом сегодня на Майдане Незалежности заявили народные депутаты Юрий МРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) и Сергей КУЗЬМЕНКО (фракция Социалистической партии Украины), комментируя по просьбе корреспондента УНИАН дальнейшие планы митингующих.

По словам С.КУЗЬМЕНКО, “люди приехали сюда не на разовую акцию, они приехали защитить Верховную Раду от произвола, помочь Раде и правительству обеспечить конституционный порядок в стране. Мы продемонстрируем Президенту, что его точка зрения не единственно правильная, а скорее - вообще неправильная”.

Он также отметил, что компромисс с Президентом возможен, но исключил вариант досрочных выборов. Народный депутат выразил убежденность, что акции сторонников парламентской коалиции не продлятся более двух недель. “Конституционный Суд вынесет свое решение в течение двух недель”, - отметил С.КУЗЬМЕНКО.

В свою очередь, Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил, что “сторонники Партии регионов будут стоять на Майдане Незалежности до тех пор, пока не будет разрешен кризис. Это позиция граждан – спросите у них”.

Вместе с тем, народные депутаты не уточнили план мероприятий, запланированных сторонниками коалиции на Майдане Незалежности.

“Я не имею отношения к штабу, который занимается работой на площади, и не могу комментировать тактические планы на сегодня», - сказал С.КУЗЬМЕНКО.

Депутат от фракции Партии регионов Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что “первое и основное мероприятие на сегодня – это попытаться наладить диалог с Президентом. На 2 часа дня запланирована встреча премьер-министра с Президентом. Сейчас я нахожусь на Майдане для того, чтобы не нагнетались эмоции и не наращивался потенциал агрессии”.

При этом он добавил, что естественной реакцией на указ Президента о роспуске Верховной Рады может стать наращивание противостояния между сторонниками коалиции и опозиции. “Начинается поиск аргументов - кто больше виноват, и это происходит стихийно. Только что я общался с людьми, и мне говорили, что Президент избран нелегитимно, что Майдан проводился в 2004 году под воздействием психотропных средств. То есть, происходит стихийное накопление противоречий”, - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, “миссия депутатов всех уровней, находящихся на Майдане, - снять это напряжение, розъяснить людям нашу позицию. Мы должны способствовать тому, чтобы люди пребывали в доброжелательном состоянии”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности представители коалиционных сил начали собирать своих сторонников в поддержку действующего правительства и парламента. Они не исключают установки здесь сцены и круглосуточно действующего палаточного городка.

В то же время вечером 2 апреля лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призвал всех граждан Украины 3 апреля выйти на Майдан Незалежности, где, по его словам, оппозиционные силы установят сцену.

Как сообщил сегодня, 3 апреля, УНИАН начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктор ГОНЧАРУК, в управление поступила соответствующая заявка от городской организации политической партии «Вперед, Украина!», являющейся политическим партнером Гражданского движения “Народная самооборона”.

В заявке сообщается о проведении 4 апреля мероприятий на Майдане Незалежности с использованием сценических конструкций и звуковой аппаратуры в поддержку указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента.

Также свои мероприятия представители партии «Вперед, Украина!» проведут в этот день на Контрактовой и Софийской площадях и в парке Шевченко.