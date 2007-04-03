Парламент Крыма будет выполнять распоряжения Януковича

Верховная Рада Автономной Республики Крым до вынесения решения Конституционным судом Украины относительно конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента будет поддерживать Кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе заявил председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО, отвечая на вопрос, чьи распоряжения до решения Конституционного суда будет выполнять ВР АРК - Президента, который настаивает на своей правоте, или премьер-министра, который не признает указ о роспуске ВР Украины.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что Президиум ВР АРК принял сегодня заявление, в котором выразил поддержку постановлений Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины, принятых вчера поздно вечером. "Мы будем действовать в рамках тех полномочий, которые сегодня имеет Крым, - заявил председатель ВР АРК. - Мы будем поддерживать Кабинет министров Украины".

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что неразумно сегодня, когда социально-экономическая ситуация в стране довольно сложная, выделять для проведения досрочных выборов 500-600 млн. грн. По убеждению председателя крымского парламента, все, что сегодня происходит в стране вокруг темы досрочных выборов, это игры отдельных политических сил.

Со своей стороны, председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА считает, что "основной массе народа" перемены во власти сегодня не нужны, хотя, отметил он, во многих странах проводятся досрочные выборы, и "в принципе в этом ничего страшного нет".

В.ПЛАКИДА также заявил, что Совмин будет выполнять те постановления, которые приняты ВР АРК и которые соответствуют Конституции.

Как сообщал УНИАН, на заседании 3 апреля Президиум Верховной Рады Крыма принял документ, в котором заявил, что считает неконституционным указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.