Во Львове нашли повешенным главного инспектора Львовской таможни.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Игорь КРАВЧУК, тело 42-летнего инспектора таможни, проживавшего во Львове, было обнаружено вчера на улице Княгини Ольги, в контейнере металлического прицепа на территории бывшего военного автобатальона.

По его словам, следов насилия на теле не обнаружено. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая продлится до двух недель. Сейчас отрабатывается версия самоубийства.

Как рассказал И.КРАВЧУК, родственники погибшего сообщили о его пропаже еще в прошлую субботу, 11 сентября, написав соответствующее заявление во Франковский райотдел милиции Львова.