Экс-председатель Фонда госимущества Александр Бондарь даст пресс-конференцию в УНИАН

14-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция народного депутата, экс-председателя Фонда госимущества, заместителя председателя Специальной парламентской контрольной комиссии по вопросам приватизации Александра Бондаря на тему: ”Что ожидать от правительства Януковича после продажи ОАО “Лугансктепловоза”? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.