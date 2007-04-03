Экс-председатель Фонда госимущества Александр Бондарь даст пресс-конференцию в УНИАН

12:29, 03 апреля 2007
Общество
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14-30 -  В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция народного депутата, экс-председателя Фонда госимущества, заместителя председателя Специальной парламентской контрольной комиссии по вопросам приватизации Александра Бондаря на тему: ”Что ожидать от правительства Януковича после продажи ОАО “Лугансктепловоза”? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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