Во время отчета мэра Херсона в драмтеатре произошла драка

В коридоре, ведущим в зал Херсонского областного драматического театра им. Кулиша, где сегодня мэр Херсона Владимир САЛЬДО выступал с отчетом, произошла потасовка.

Как передает корреспондент УНИАН, в ней участвовали и пострадали глава областного отделения Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ и человек, имя которого УНИАН пока неизвестно.

По словам Д.БЕЛОГО, он ненадолго вышел из зала драмтеатра, а когда пытался попасть туда снова, на него напали двое неизвестных.

"Я попытался вернуться в зал, но на меня напали два человека, и начали оттеснять от входа. Один из них ударил меня кулаком в лицо. Я ударил его в ответ фотоаппаратом", – сказал Д.БЕЛЫЙ.

Оппонента главы областного отделения КИУ с окровавленным лицом сотрудники милиции увели в одно из подсобных помещений театра. Д.БЕЛОГО, на лице которого также были видны следы удара, увели в другое помещение для дачи показаний. После этого его увезли из театра на машине "скорой помощи", в которую он вошел самостоятельно.

Сотрудники милиции также взяли свидетельские показания у нескольких журналистов, находившихся в драмтеатре.