Парни не знали, що бросают бутылки в памятник жертвам Голодомора

В Полтавской области милиционеры задержали двух парней, которые повредили памятник жертвам Голодомора в Лохвице.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ, милиция задержала двух 22-летних парней, которые ночью 9 сентября повредили памятник.

«В ту ночь они пили и поздно возвращались домой. Решили покидать бутылки, кто из них меткий и лучше попадает в цель. Потом они вошли в азарт. Один из парней подошел ближе к постаменту и сбросил на землю фигуру скорбящего ангела. Ангел разбился - отпали крылья", - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что юноши заявляют, что тогда не знали, что кидают бутылки в памятник.

Напомним, памятник жертвам Голодомора в Лохвице был установлен по инициативе ВО "Свобода". На него уже один раз посягали в мае этого года – тогда вандалы перенесли памятник на несколько метров, не повредив его.