53-летний «мачо» изнасиловал двух пенсионерок

Каховский райотдел милиции Херсонской области задержал 53-летнего мужчину, который подозревается в двух изнасилованиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, 6 сентября в дежурную часть райотела обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ее изнасиловал односельчанин. Приехав на место происшествия, милиционеры выяснили, что 60-летняя хозяйка дома, где произошло изнасилование, тоже стала жертвой насильника.

Как выяснилось, насильник оказался родственником 60-летней женщины, хозяйки дома. Еще 5 сентября он пришел к ней в гости и, находясь в стадии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. Она, однако, не обратилась в милицию и, боясь возвращения насильника, пригласила к себе на ночь 70-летнюю подругу. Но уже на следующий вечер насильник ворвался к ним в дом, и теперь изнасиловал подругу родственницы.

По данному факту возбуждено дело по ст. 152 Уголовного Кодекса Украины ("изнасилование", карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).