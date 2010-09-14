Леся Гонгадзе: обычное дело - сбросить все на покойного. Бог им судья

Мать журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ не намерена принимать участие в судебных заседаниях по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве ее сына.

Об этом она заявила УНИАН, комментируя сообщение Генеральной прокуратуры Украины об окончании досудебного следствия по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в совершении убийства Г.Гонгадзе и о том, что пострадавшая сторона может начать знакомиться с материалами дела.

По словам Л.ГОНГАДЗЕ, она считает все это фарсом и «развлечениями Генпрокуратуры, которая таким образом делает попытку выгородить себя за бездеятельность в прошлом».

«То, что они делают, - это попытка замести следы того, что они не делали, когда мой сын обращался в прокуратуру за помощью», - убеждена Л.ГОНГАДЗЕ.

Мать журналиста отметила, что на данное время ни она, ни ее адвокат не получали от Генпрокуратуры никаких сообщений об окончании следствия и о возможности ознакомления с материалами дела.

В то же время Л.ГОНГАДЗЕ назвала вполне логичным, что правоохранительные органы называют бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко заказчиком убийства ее сына.

«Это обычное дело - сбросить все на покойного. Бог им судья», - сказала она, добавив, что в будущем не намерена принимать участие в судебных заседаниях, так же как не принимала участия в заседаниях Апелляционного суда Киева, который признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников милиции.

Также Л.ГОНГАДЗЕ отметила, что попросила своего адвоката не подписывать никаких документов. Но, по ее словам, если адвокат «хочет ходить на суды - пусть ходит».

Кроме того, Л.ГОНГАДЗЕ в очередной раз отметила, что не признает, что «таращанское тело и найденный череп принадлежат ее сыну».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в совершении убийства журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 9 сентября этого года поставил в известность всех пострадавших и их представителей о том, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, ч. 3 ст. 166, пп. „и”, „і” ст. 93 Уголовного кодекса Украины в редакции 1960 года, и относительно подстрекателя и заказчика этих преступлений – умершего Юрия Кравченко (в порядке ч. 3 ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса Украины) заканчивается, сообщала пресс-служба ведомства.

С 15 сентября этого года мать погибшего журналиста, жена и их адвокат могут начать ознакомление с материалами дела согласно ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.