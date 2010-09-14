Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 13 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11/10,25 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,04-10,19 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 сентября повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2530/0,2595 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., курс продажи – 7,95 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,5% и сегодня составляет 10,13 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,04-10,19 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 13 сентября и сегодня составляет 0,2529 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2592 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,97 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,96 грн., евро – 9,95/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,92/7,95 грн., евро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,123287, к российскому рублю – 0,25774.