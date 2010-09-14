Министр поручил проверить пищеблоки всех учебных заведений

Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК поручил Департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава в недельный срок проверить пищеблоки всех учебных заведений государства.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

«20 сентября главный государственный санитарный врач Украины (Сергей РЫЖЕНКО) будет отчитываться по итогам проверок на совещании у министра», - говорится в пресс-релизе.

По состоянию на сегодня, 13 сентября, 13 детей с предварительным диагнозом «кишечная инфекция», которые питались в столовой школы № 12 в Евпатории, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, еще 54 ребенка – находятся в легком состоянии.

«Причиной вспышки кишечной инфекции стало употребление в пищу мясного блюда "макаронник", которое было приготовлено с нарушением технологии приготовления и срока реализации продукта на пищеблоке. В настоящее время диагноз больных детей уточняется», - отмечается в сообщении Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 10-12 сентября были госпитализированы 67 детей, которые отравились в школе № 12 в Евпатории.

Милиция возбудила уголовное дело по статьей «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».