Радченко: не дай Бог, кто-то даст команду войскам спецназначения

Вице-премьер-министр Украины Владимир РАДЧЕНКО заявляет о недопустимости использования силовых ведомств и специальных служб в политических целях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на экстренном заседании правительства.

«МВД и СБУ должны действовать в соответствии с положениями об их деятельности. В первую очередь, должен быть предпринят комплекс мер для предотвращения террористических проявлений, а пограничная служба должна на этот период закрыть границы, чтобы не ездили «гастролеры» (правонарушители – УНИАН)», - сказал В.РАДЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что украинская армия должна заниматься запланированной боевой подготовкой.

«У нас много войск специального назначения, и, не дай Бог, кто-то отдаст распоряжение, чтобы их задействовать. Это будет самое страшное, что может быть в государстве», - резюмировал В.РАДЧЕНКО.