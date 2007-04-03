Кабмин решил не подчиняться Указу Президента

Кабинет министров Украины принял постановление о безотлагательных мерах Кабинета министров во исполнение постановления Верховной Рады Украины о предотвращении действий, угрожающих конституционному порядку, общественному спокойствию и стабильности, и постановления ВР о политической ситуации в Украине в связи с объявлением Президентом досрочного прекращения полномочий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление поддержали все члены Кабмина за исключением министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, они выступили против преамбулы к постановлению, где указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР определяется как неконституционный.

Кроме того, они не согласились с пунктом, который запрещает Минфину финансировать досрочные выборы.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что, поскольку досрочные выборы не предусмотрены в бюджете, Президент не может единолично, без согласования, принять решение о роспуске парламента, такое решение должно быть совместным – ВР, правительства и Президента.