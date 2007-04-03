Тимошенко: только избиратели должны решать, кто будет иметь власть в Украине

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО приветствует решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду.

Об этом сказано в комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, переданном пресс-службой БЮТ.

«Я счастлива, что Президент выполнил свой конституционный долг», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Объявив роспуск коррумпированной Верховной Рады, Президент Украины выполнил свой конституционный долг и защитил права граждан, - считает лидер БЮТ. - Теперь уже наша обязанность обеспечить честные досрочные выборы».

Ю.ТИМОШЕНКО уверена в победе оппозиционных сил, потому что, по ее мнению, нынешний состав Верховной Рады не отображает волеизъявления граждан и является профанацией результатов выборов 2006 года.

«Только избиратели должны решать, кто будет иметь власть в Украине. Покупать ее, путем раздачи взяток народным депутатам, - это антиконституционный путь, и Президент, как гарант конституционных прав, был обязан защитить демократический строй в государстве», - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, лидер оппозиции предупреждает, что решения «собрания бывших народных депутатов распущенной Верховной Рады являются нелегитимными и необязательными к исполнению органами государственной власти».

Ю.ТИМОШЕНКО также не исключает, что народные депутаты могут попытаться насильственным путем изменить конституционный строй в Украине.