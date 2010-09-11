Кинологический центр в Одессе закрыли: кто-то позарился на дорогую землю?

Государственная таможенная служба Украины закрыла единственный кинологический центр, базировавшийся на территории Одесского морского порта.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам экс-начальника центра Игоря ВЕРКО, учреждение, в котором ежегодно проходили обучение 107 кинологических команд, перемещен по приказу главы Гостаможслужбы в Хмельницкий.

Он пояснил, что новый центр кинологической службы намечается открыть на базе курсов по повышению квалификации сотрудников таможенной службы.

«Хотя для обучения собак курсы не подготовлены: в Хмельницком всего-навсего один кинолог, тогда как у нас работал 21 сотрудник. Кроме того, там нет ни вольеров, ни зооветеринарной службы, ни места для проведения тренировок на поиск наркотиков и оружия», -сказал экс-начальник одесского центра.

«Поскольку жилья в Хмельницком специалистам центра не предоставляют, они все уволились с работы, - добавил И.ВЕРКО. – Лишилась Гостаможслужба также пяти хорошо обученных собак, стоимость которых составляет от 20 до 50 тыс. долл.»

Экс-руководитель центра высказал несколько версий причин перевода учреждения из Одессы в Хмельницкий: «Либо кто-то позарился на 30 соток дорогой земли, которыми владел центр в порту, либо решили прикрыть спину Хмельницкому центру, который перешел на дистанционное обучение и почти ничем не занимается».

Впрочем, И.ВЕРКО также не исключил, что кто-то из начальства не заинтересован, чтобы обученные собаки находили нелегальный товар.

«Иными словами, возможно, отдельные личности рассчитывают в результате уничтожения Одесского кинологического центра здорово обогатиться. Если государственные интересы состоят в этом, тогда - всё в порядке», - заключил И.ВЕРКО.