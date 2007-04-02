Парламент запретил Кабмину выделять деньги на досрочные выборы

Верховная Рада Украины запретила Кабинету министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении «О политической ситуации, возникшей в связи с принятием неконституционного указа Президента о досрочном роспуске парламента от 2 апреля 2007 года». За такое решение проголосовал 261 из 261 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением запрещается выделять средства в связи с тем, что согласно статьям 92 и 95 Конституции Украины ассигнования на эти цели должны быть предусмотрены путем внесения изменений в госбюджет Украины на 2007 год.

Кроме того, согласно постановлению, парламент признает недопустимым совершение каких-либо действий, направленных на подготовку и проведение досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно с документом внеочередные выборы к ВР состоятся 27 мая 2007 года.