”Пора” объявляет полную мобилизацию своих членов и сторонников

Гражданская партия “Пора” заявляет, что берет под свою защиту все административные здания, в отношении которых могут быть совершены неправомерные действия, возможные провокации, направленные на противодействие выполнения решения Президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в “чрезвычайном” заявлении “Поры”, переданном УНИАН.

„Пора” объявляет полную мобилизацию всех членов партии и сторонников для защиты украинской государственности”, - значится в обращении.

Также ГП „Пора” обращается к союзникам-участникам Комитета национального спасения с инициативой провести немедленное собрание для координации действий и разработки согласованного плана.

В свою очередь, пресс-секретарь ГП "Пора" Марьяна ПОЧТАРЬ в комментарии УНИАН отметила, что уже сейчас от “Поры” возле Секретариата Президента собрались несколько десятков человек, поскольку, по ее словам, “поступила информация о возможных провокациях”, которые могут состояться возле здания Секретариата.