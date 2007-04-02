Как будут праздновать 1 мая в Украине - распоряжение Кабмина

Минтруда рекомендует в связи с майскими праздниками перенести рабочий день с понедельника 30 апреля 2007 года - на субботу 28 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Украины от 12 декабря 2006 года №612-р «О переносе рабочих дней в 2007 году» с целью создания благоприятных условий для празднования 1 и 2 мая - Дня международной солидарности трудящихся, а также рационального использования рабочего времени рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день с понедельника 30 апреля 2007 года - на субботу 28 апреля.

В связи с тем, что отмеченное распоряжение носит рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней работодатель принимает самостоятельно путем выдачи соответствующего приказа, что приводит к изменению графика работы предприятия. Поэтому все действия по предоставлению отпусков, выходу на работу и оплате больничных должны происходить на основании принятого решения о переносе рабочих дней, то есть в соответствии с измененным в связи с переносом рабочих дней графиком работы предприятия. При этом следует иметь в виду, что продолжительность работы в предпраздничный день 30 апреля 2007 года в соответствии с КЗоТ сокращается на один час. Поэтому для сохранения баланса рабочего времени за год в субботу 28 апреля должна быть сокращена продолжительность работы.