В Тернопольской области родители довели до алкоголизма 15-летнего сына

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении родителей, которые довели до алкоголизма своего несовершеннолетнего сына.

Как сообщил во время пресс-конференции первый заместитель прокурора области Николай ЛЮШНЕНКО, в ходе следствия установлено, что парень одного из сел Лановецкого района на протяжении нескольких лет систематически доставлялся в больницу с алкогольным отравлением. После обследования медиками 15-летнему парню установили диагноз хронический алкоголизм, по предписанию прокурора он сейчас поставлен на учет у врача-нарколога.

«Подросток был единственным сыном в семье. Родители злоупотребляли спиртным, в доме было постоянное застолье, к которому гости привлекали и сына хозяев. Эта семья уже давно должна была быть на контроле у соответствующих служб. Еще дадим оценку, видели ли учителя, что парень приходил в школу пьяным, и если так – то почему не реагировали», – отметил Н.ЛЮШНЕНКО.

По его данным, в отношении родителей возбуждено уголовное дело по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Они уже лишены родительских прав.