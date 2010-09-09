8 киевских чиновников арестовали, 14 - на подписке о невыезде

В производстве прокуратуры и правоохранительных органов находятся 22 уголовных дела по фактам злоупотреблений киевских чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«В производстве следственного МВД, СБУ, налоговой находится 18 уголовных дел, в производстве прокуратуры – 4. 22 лицам выдвинуто обвинение, из них 8 арестованы, 14 находятся на подписке о невыезде», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время генпрокурор сообщил, что 30 августа было возбуждено уголовное дело по фактам нарушений бюджетного законодательства работниками компаний "Киевгорстрой», «Киевхимволокно», «Киевгаз», «Киевводоканал». По словам генпрокурора, материалы этих дел направлены в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, также предъявлены иски об отмене незаконного обращения акций.

А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что по каждому делу убытки превышают 10 млн. грн.

«Там есть и 14, и 16 миллионов убытков, а по «Киевгорстрою» - свыше 100 миллионов», - сказал он.