На входе в одесский банк подорвали... пиццу (фото)
13:43, 02 апреля 2007Общество
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“Шутка” обошлась в 5 тысяч
|Сотрудники милиции перекрыли переулок
Подозрительную картонную упаковку, сообщает агентство «Репортер» , сотрудники банковской охраны обнаружили на ступенях, и заподозрили, что в ней спрятана взрывчатка. Прибывшие по вызову взрывотехники и сотрудники милиции перекрыли переулок. Сотрудники банка и близлежащих домов не эвакуировались.
|Правоохранители остались один на один с подозрительной находкой
Как выяснилось после взрыва, вместо бомбы в коробке оказалась обычная пицца.
«Такие вызовы чаще всего происходят для того чтобы сорвать какое-либо мероприятие, испортить кому-то репутацию и скорее имеют характер насмешки», - заявила агентству «Репортер» вызванная на место происшествия следователь Приморского РОВД Одессы Янина Иванова.
|А это - тот самый кусок пиццы, которым ”заминировали” банк
Фото “Репортер”
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