На входе в одесский банк подорвали... пиццу (фото)

В Одессе возле входа в банк, расположенный в в Сабанском переулке, взрывотехники обезвредили подозрительную коробку, начиненную… пиццей.

Подозрительную картонную упаковку, сообщает агентство «Репортер» , сотрудники банковской охраны обнаружили на ступенях, и заподозрили, что в ней спрятана взрывчатка. Прибывшие по вызову взрывотехники и сотрудники милиции перекрыли переулок. Сотрудники банка и близлежащих домов не эвакуировались.

Чтобы обезвредить подозрительную находку, сапёры подорвали коробку прямо на ступеньках банка.

Как выяснилось после взрыва, вместо бомбы в коробке оказалась обычная пицца.

«Такие вызовы чаще всего происходят для того чтобы сорвать какое-либо мероприятие, испортить кому-то репутацию и скорее имеют характер насмешки», - заявила агентству «Репортер» вызванная на место происшествия следователь Приморского РОВД Одессы Янина Иванова.

Один выезд всех служб на подобный вызов обходится государству в 5 тыс. грн.

Фото “Репортер”