Газпром о Нафтогазе: первый шаг - это СП, второй - слияние

Сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно закончиться слиянием этих двух компаний.

Об этом заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня на встрече с журналистами, сообщает газета "Дело".

По словам А.МИЛЛЕРА, сначала стороны создадут совместное предприятие (СП), в которое войдут активы "Газпрома" и "Нафтогаза", а второй шаг – это слияние "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Нам не интересно создание СП ради самого СП", – добавил председатель правления «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. А.МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.