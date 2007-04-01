В Одессе ”юморинит” карнавал

"Жизнь в Одессе - праздник, который всегда" – под таким девизом проходит сейчас в городе праздник смеха.

Как передает корреспондент УНИАН, первый «юморинный» концерт начался в 14.00 на главной сцене, размещенной возле Одесского театра оперы и балета. Затем стартовали концерты одесских творческих коллективов, разнообразные конкурсы на сценических площадках Греческой площади и Приморского бульвара.

В 16.00 по традиционному маршруту от Дерибасовской до Куликова поля началось карнавальное шествие, в котором принимают участие около двух тысяч одесситов. Открыл его Дюк де Ришелье (народный артист Семен КРУПНИК), движущийся во главе колонны на символическом кресле одесского градоначальника под лозунгом «День маленького Парижа в большой Одессе».

Затем демонстранты заявили свою позицию по отношению к Евросоюзу – «Пустите Неньку в Европу!», оценили заботу правительства о больницах – «Питание в больнице – лучшее лечебное голодание!». Юморинный «День честного таможенника» показал отношение одесситов к силовым структурам – «Каждый третий шмон – бесплатный!», к коммунальным структурам – «Не хотим переплачивать за жулье!», «Народ поставили на счетчик», к правоохранительным и судебным органам – «Юристы, на работу с чистой совестью!».

Вечером на Куликовом поле во время гала-концерта впервые прозвучит гимн одесской Юморины. Перед одесситами выступят «Кролики», Ефим ШИФРИН, группа "Авиатор", "Не ангелы", "Братья по разуму", Клара НОВИКОВА, Верка СЕРДЮЧКА (с шоу-программой), Маски-Шоу и группа "Вопли Водоплясова", три шоу-балета. В 22:00 гала-концерт завершится праздничным фейерверком, молодежной дискотекой.

Накануне организаторы «Юморины-2007» заверили журналистов, что зрителям концерта, в том числе созданы «максимально комфортные условия для просмотра - установлено около 3 тысяч мест и два больших экрана».

По словам вице-мэра Одессы Татьны ФИДИРКО, «финансирование праздничных программ «Юморины-2007» осуществлялось исключительно за счет многочисленных меценатов - ни одной копейки из бюджета».

Для освещения первоапрельских программ в Одессу приглашены журналисты из всех областей Украины.