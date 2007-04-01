Ющенко посвятил вербу в Михайловском соборе

10:59, 01 апреля 2007
Общество
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Состоялось богослужение

Сегодня, в праздник Вербного воскресенья, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей посетил Михайловский собор, где состоялось богослужение и традиционное освящение веточек вербы.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как известно, этим праздником, который отмечают за неделю до Пасхи, знаменуется въезд Иисуса в Ерусалим.

 

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