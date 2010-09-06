Политическое ток-шоу на ТРК «Черноморская» пытаются закрыть?

Служба безопасности Украины и прокуратура Крыма под любыми предлогом пытаются остановить выход ежедневного ток-шоу «Политический вечер с Владимиром Андронаки» на ТРК «Черноморская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на организаторов проекта.

По их информации, официальным поводом для проверок и допросов сотрудников Черноморской ТРК со стороны СБУ и прокуратуры стал прямой эфир при участии депутата Верховной Рады Крыма Валерия КУЧЕРЕНКО (фракция «Коммунисты»), который во время передачи дважды призывал разрушить государство Украина.

«20 августа КУЧЕРЕНКО действительно принимал участие в прямом эфире и вступал в дискуссию с другими гостями, и все, что он сказал, является или его личной позицией, или позицией его политической силы», - сообщают организаторы проекта.

По их словам, после программы Черноморская телерадиокомпания получила письмо от СБУ по запросу депутата Верховной Рады Крыма, «регионала» Ефима ФИКСА, который также принимал участие в этой программе, с требованием предоставить копию записи прямого эфира с участием В.КУЧЕРЕНКО.

В конце прошлой недели ведущего и автора проекта Владимира АНДРОНАКИ допрашивали представители силовых органов по поводу этого эфира, а сегодня, 6 сентября, допросили технического директора Александра ЧУПРИНУ. Также в прокуратуру вызывают и президента Черноморской ТРК Татьяну КРАСИКОВУ, говорится в сообщении.

Организаторы проекта уверены, что такими действиями «силовики» в очередной раз пытаются найти хоть какую-то зацепку, чтобы прекратить или просто закрыть «Политический вечер с Владимиром Андронаки».

«Со стороны прокуратуры и СБУ делаются попытки любой ценой препятствовать проведению политического ток-шоу, вплоть до его закрытия», - уверены на телеканале.

По их мнению, «все, что происходит, - лишь один из фрагментов масштабной кампании власти по уничтожению независимых СМИ, таких как Черноморская ТРК, «5 канал» и ТВi».